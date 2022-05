Paul FOSSIER

Après avoir obtenu un master 1 en alternance dans le secteur de logistique, je suis actuellement chef d'équipe "préparation de commandes" chez LIDL. Je travaille dans un entrepot de 38000m² qui livre quotidiennement les magasins du Var et des Alpes maritimes. J'ai à ma charge une équipe de 15 préparateurs sur différents secteurs (fruits et légumes, frais, surgelé, sec). Je gère l'activité "préparation" au quotidien et je chapotte également l'activité gestion des flux entrants (réception et stockage). J'ai également eu l'opportunité de gérer l'activité expédition qui consiste à une relation très étroite avec les magasins et au bon chargement des camions pour effectuer une livraison en adéquation avec les différents parametres. Le management est la base du métier chez LIDl.



Mes compétences :

Management