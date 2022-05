Paul-Francis AMIOT

Je suis acheteur transport pour le Groupe CAT à Paris, chargé de la coordination des équipes d'acheteurs en filiales afin de réaliser des missions de management du portefeuille de fournisseurs et d'atteindre les objectifs groupe de réduction des coûts pour permettre à son expansion.



PARCOURS:



MBA USA, FRANCE, CHINE, CORÉE

compétences développées : anglais, management interculturel et financier, supply chain dans les différents modes organisationnels, exportation dans les pays émergents.



MASTER Achats Internationaux, Le Havre

compétences développées : Supply Chain, Achats internationaux.



LICENCE commerce et vente, Le Havre

compétences développées : marketing stratégique et opérationnel, national et international

BTS COMMERCE INTERNATIONAL, Lannion



Mes compétences :

Achats

Logistique

Commerce international

Marketing

Organisé

Flexible

Mobile

Ingénierie