Paul FRANCOIS

Actuellement en recherche active d'un emploi. J'ai intégré le monde professionnel dès mes 16 ans, pour rejoindre par la suite un poste d'assistant commercial au Crédit Agricole. Lors d'une formation continue de deux années assurée par le CFPB j'ai obtenu le BTS Banque.

Une fois le diplôme en poche, j'ai décidé d'élargir mes compétences professionnelles en intégrant la société GSF qui m'a permis notamment, de diriger à plusieurs reprises de petites équipes pour la réalisation de chantiers.

Par la suite j'ai participé à l'ouverture et la préparation d'une agence de location de véhicules où j'ai pu découvrir cet univers.

Après un an passé en Australie a découvrir le monde viticole, de la restauration et la photographie je suis aujourd'hui,

toujours dans cet esprit de nouvelles découvertes mais aussi de renforcement de mes compétences. Aujourd'hui étudiant en vue de devenir professeur d'anglais.



Mes compétences :

Vente

Ambition

Autonomie

Mobile

Curieux

Service client

Management

Gestion de la relation client

Organisation

Banque

Basketball

Conseil

Négociation commerciale

Photographie

Restauration collective

Restauration

Enseignement

Viticulture

Traduction anglais français

Cuisine