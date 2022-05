Paul François NINGRE

Grâce à des acquis progressifs au long d’une carrière entamée en 1975, j’ai mené une carrière de professionnel de la construction, par passion pour la menuiserie, puis un parcours commercial export dans les machines et outils coupants pour le bois, aidé par ma connaissance des langues et mes capacités de communication. Salarié, puis employeur, j’ai acquis les éléments de gestion du personnel, formé des apprentis et réalisé les missions qui m’ont été confiées.



Mes compétences :

Bois

Commercial

Export

Outillage

Prospection

Responsable Commercial