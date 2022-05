Paul FUCHS

Passionné du web depuis de nombreuses années, j'ai pu évoluer dans différents domaines et structures :



Après plusieurs mois à monter une petite web-agency (Winsiders.fr), j’ai rejoint une SSII (Alten) où je continue de développer mon expérience de chef de projet technico-fonctionnel (prise de besoin, rédactions de spécifications, suivi de développement) en travaillant sur la refonte du service "Digiposte".



Préalablement, je travaillais pour un éditeur final pour le groupe "Notrefamille.com" où j'ai développé les nouvelles chaines du portail et participer à l'amélioration et la maintenance de l'existant.





Aujourd'hui, je souhaite me détacher du développement "pur" et suis à la recherche d’un poste fonctionnel ou d’encadrement tout en restant dans le monde de l’informatique et plus particulièrement du web.





Spécialisations :

- Base de données : SQL Server, MySQL, MS ACCESS

- Outils : Jira, Mantis, Confluence, Basecamp

- Développement Web : HTML, PHP, SQL, ASP, JavaScript, CSS, XML, ASP.net, C# (notions)

- Gestion de projet : Cycle en V, Agile (débutant)

- Réseaux : IIS6, IIS7, Gestion Active Directory, LAMP (notions)





Mes compétences :

Recettage

SQL server

SQL

Javascript

Asp

Gestion de projet

MySQL

Web

Php

Ajax

ASP.NET MVC

JIRA

HTML

CSS