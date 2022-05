Récit littéraire



Je n’ai aucun confort personnel d’être un fan du sexe, par Paul-Gabriel Dulac

7 mars 2012 par Editions Dédicaces

ISBN : 978-1-77076-183-4

Format : 192 pages, 6.0 x 9.0 po., broché,

papier intérieur crème #60, encre intérieur noir et blanc,

couverture extérieure #100 en quatre couleurs



Je n’ai aucun confort personnel d’être un fan du sexe : un titre qui laisse songeur à plus d’un aspect. Précisément, on peut s’attendre à un ouvrage polysémique au vu d’un tel titre, à tout un ensemble d’idées et de concepts qui évoquent littérairement un tel sentiment qu’il est possible d’interpréter de très diverses façons, selon les aspirations, les goûts, voire les fantasmes de chacun… Force est de reconnaître que l’on n’est pas déçu, bien au contraire !



Dès le début, l’auteur nous entraîne avec une puissance d’expression peu commune dans un développement qui flirte avec le rêve et la recherche d’une sorte d’absolu, sans pour autant oublier un humour de haute qualité, le tout agrémenté de réflexions qui s’apparentent à une intéressante philosophie de la vie. Virevoltant entre le slam et la prose poétique, cet essai littéraire se veut avant tout expression, en ce sens qu’il outrepasse l’expression même au sens propre et banal du terme : en témoignent les recherches langagières, d’ailleurs annoncées en prolalie, qui offrent au lecteur la passionnante découverte, sans cesse renouvelée, d’un imaginaire très personnel.



L’intention de l’auteur de produire à partir de ce texte une approche multimédia de l’ouvrage, afin de tirer parti au maximum des possibilités polysémiques de l’ensemble, est d’ailleurs une idée qui coule de source. Mais, pour bien s’en rendre compte, rien ne vaut une lecture attentive, qui se muera rapidement en approche passionnée. Retenez votre souffle et plongez dans cet univers multiface : vous ne le regretterez pas !



Thierry ROLLET



