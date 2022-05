Paul GALLAVARDIN

J'ai choisi la voie des classes préparatoires scientifiques, afin d'exploiter l'intérêt et la curiosité que j'avais pour les mathématiques, sans négliger mon objectif : être ingénieur en informatique.



C'est ainsi que j'ai pu intégrer l'Institut Supérieur d'Electronique de Paris (ISEP).



Cette formation d'ingénieur a été renforcée par mon implication dans la Junior-Entreprise de l'école : Junior ISEP. Véritable petite entreprise d'une trentaine de personnes, j'ai exercé les fonctions de Chef de Projets pendant ma première année de cycle ingénieur. Souhaitant acquérir plus de responsabilités, j'ai ensuite occupé les postes de Responsable Qualité (ISO 9001) et Vice Président, puis Président (CA entre 150 et 200k€).



Parallèlement à cet investissement, j'ai opté pour une formation en apprentissage, me permettant de suivre ma formation tout en travaillant en entreprise pendant les deux dernières années du cycle ingénieur. Bouygues Telecom m'a ainsi offert l'opportunité d'élargir mes compétences.



Ces expériences m'ont permis de découvrir l'environnement commercial qui accompagne un projet d'ingénierie, et de choisir ma voie : l'option "Système d'informations et Management de Projet" en troisième année d'école.



Mes compétences :

Télécommunications

Management

Web analytics