Paul GALLIANO

Je suis actuellement en 3ème année de diplôme d’ingénieur par alternance à Polytech Montpellier en section Système embarqué. Mon alternance s’effectue à Sanofi Montpellier et porte plus particulièrement sur la réalisation de projet neuf ou de rénovation sur des installations critiques et sur les dépannages électroniques et électriques en tous genres. J’ai pu améliorer mes compétences en électronique, programmation d’automate mais aussi en génie électrique et électrotechnique.



Mes études à Polytech Montpellier me permettent d'avoir une maîtrise pour réaliser et encadrer un projet de la phase d'étude à son intégration, selon des besoins fonctionnels et un cahier des charges mais aussi, la conception de circuits électroniques analogiques, numériques et de puissances. Mon intérêt se porte tout particulièrement sur l'automatisme et la recherche de solutions appropriées. Ainsi que l'étude de systèmes embarqués et l’automobile. Aussi je corresponds en tous points au profil que vous recherchez.



J’ai eu l’occasion, au cours de différents stages et de mon alternance de me sensibiliser aux compétences et capacités que je devrai développer pour être performant dans ma future vie professionnelle.



Mes compétences :

