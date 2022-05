Paul GARNER

En poste chez Dalkia depuis 2012 entant que chargé d'affaires, je me suis occupé successivement de:



# Raccordement à un réseau de chaleur urbain et élaboration d'un plan de développement pour un autre.

# Clients standards habitat privé, tertiaire, public en Bourgogne sauf Yonne

# Clients Premiums habitat privé et public en Bourgogne sauf Nièvre



Mon portefeuille est désormais constitué de clients premiums habitat public et collectivités.... avec un petit peu de clients premiums habitat privé dont j'ai du mal à me défaire car j'y suis attaché! En plus de cette gestion de portefeuille, j'endosse le rôle de chef de projets pour les AO publics de ces secteurs.



Mes compétences :

Energie

Gestion de projet

Gestion de portefeuille

Développement commercial