Paul GARNIER

Après une formation d'ingénieur en électronique, j'ai dirigé, au sein d'Alcatel, le déploiement et la mise en service du premier réseau en fibres optiques de la ville de Pékin. Ensuite, je me suis spécialisé dans la planification et la réalisation de nouveaux réseaux internationaux.

Par la suite, j'ai proposé, en tant que consultant indépendant, mon expertise dans des projets de développement pour le compte d'opérateurs internationaux, ainsi que des entreprises pour lesquelles le réseau de télécommunications représente une valeur ajoutée importante.

Aujourd'hui, je dirige l'exploitation du réseau d'Europe du sud de l'opérateur Level3.



Mes compétences :

Ingénierie

Telecom

Télécommunications

Transmission