Paul GAUTHIER

Mon poste actuel au department de Geosciences a Princeton University consiste a étudier l'impact des changements climatiques sur la balance carbonée des forêts tempérée. Au cours de mes premieres années a Princeton, j'ai développé un nouveau système d'échanges gazeux utilisant les isotopes de l'oxygène. Ce système permet notamment de mesurer directement le flux de photosynthèse brute. Le flux est habituellement estimé par calculation à partir des mesures d'échanges net. La capacité de mesurer le flux brute directement sur des feuilles entières est un avancement majeur dans notre capacité a comprendre les reactions sous jacente a l'assimilation du CO2 atmosphérique par les végétaux. Ce travail m'a conduit a faire des mesures dans l'Arctique et de projeter mes estimations dans les modele d'échanges globaux. En interaction avec le Laboratoire national de la dynamique des fluides des gas (GFDL), je travaille actuellement a l'amelioration de la representation des échanges respiratoires des plantes dans le modele d'écosystème terrestre LM3.



Mon precedent poste, au sein de l'equipe d'Owen Atkin et John R. Evans de l'Australian National University, consistait a étudier l'impact de la secheresse sur la respiration de différentes espèces d'arbres. Dans le contexte climatique actuel, les changements engendres ont un impact majeur sur la production des vegetaux et modifie de maniere irreversible certains paysages australien. Mon travail consistait donc a exploiter mes connaissances en matiere d'isotopie et de physiologie afin de comprendre l'impact de la temperature et le WUE sur la respiration.



Auparavant, j'ai realise mon doctorat à l'université Paris sud XI, au sein de l'Institut de Biotechnolgie des Plantes, sous la direction du Pr Guillaume Tcherkez, je me suis spécialise dans l'étude du métabolome des plantes en C3 par les isotopes stables. Ce projet avait pour but de mettre en évidence les intéractions entre la photosynthèse (métabolisme carboné) et l'assimilation de l'azote (métabolisme azoté). L'utilisation des techniques modernes telles que la RMN (Résonance Magnétique Nucléaire) et de spectrométrie de masse à ratio isotopique (IRMS) ou a temps de vol (MS-TOF) associés à une chromatographie en phase gazeuse a permis une étude approfondie au niveau moléculaire des réactions métaboliques spécifiques du métabolisme primaire des plantes. Ce travail de these a fait l'objet de publication parue dans New Phytologist et Plant Physiology en 2010 et 2009 respectivement.

Ces années de thèses m'ont permises de finaliser ma formation en marketing et d'elargir mes compétences au management (Formation en collaboration avec l'ICD de Paris)



J'ai finalisé mon Master recherche en Science biologique médicale, en juin 2007 par un stage de 5 mois au sein du laboratoire du Professeur Line Lapointe du département de biologie végétale et foresterie de l'université Laval à Québec, Québec, Canada. Je me devais alors d'étudier les conditions physiologiques de croissance de l'érythrone d'Amérique (erythronium americanum) lorsqu'elle est soumise à des basses températures.



De plus au cours de l'année 2005, j'ai réalisé un stage d'un an à Lima, Pérou pour étudier une plante pharmaceutiquement intéressante, la Maca (Lepidium meyenii).



Ce stage a été prolongé a partir de janvier 2006 au laboratoire du GPPV de l'université de Nantes.

En mai 2004, j'ai fini ma licence de Biologie Cellulaire et physiologie à l'université de Nantes, 44, France.



Lors de l'été 2003, j'ai réalisé un stage volontaire d'un mois au sein du laboratoire GPPV (Groupe de physiologie et pathologie vegetale) de l'université de Nantes, 44, France, durant lequel j'ai aidé à l'étude du parasite Striga hermontica.



Mes compétences :

Anglais

Changement climatique

Espagnol

Experience internationale

metabolisme

Nucléaire

Physiologie végétale

Recherche

Résonance magnétique nucléaire