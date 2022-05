Www.paulgeloen.fr

Bonjour, je suis Paul Geloen, lillois devenu parisien depuis 2014.

Je fais partie de ceux qui défendent les choses simples, efficaces et accessibles. Adepte du Less Is More, je m’investis de manière naturelle dans mon travail de Webdesigner Intégrateur Front. Passionné d’Aviron depuis 10 ans, je m’inspire de ce sport pour développer des solutions graphique et techniques performantes en adéquation avec les demandes stratégiques les plus pointues. Curieux et ouvert, mes rencontres et échanges, alimentent et boostent en permanence ma créativité !



Mes compétences :

Intégration web

Graphiste Print

Indesign et Photoshop

Communication

WebDesigner

Intégration emailing

Identité visuelle

UI/UX

Ergonomie

Accessibilité du Web