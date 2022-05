Jennifer WALLART

Selon une étude très sérieuse, on peut connaître la personnalité d'une femme en regardant ce qu'elle met dans son sac.



Dans le mien, j'ai entassé :

- une ampoule magique toujours pleine d'idées,

- une pile électrique chargée à bloc,

- mon téléphone en permanence connecté à l'actu et aux dernières tendances,

- et un emballage Carambar parce qu'un rien me fait rigoler.



Le reste ? Je vous laisse le découvrir par vous-même... alors n'hésitez pas à me contacter !



Mon book : https://www.behance.net/jenniferwallart/



Mes compétences :

Illustrator

Photoshop

Fireworks

Flash

Rédaction

Illustration

Graphisme

Direction artistique

Mode

Communication

Publicité