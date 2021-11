Alexis TOULEMONDE

En 2012, je rentre chez AVIVA pour devenir Agent Général d'Assurance.



De 2010 à 2011, je reprends la direction générale d'ODISO une SSII regroupant l'hébergement, le développement de site e commerce d'environ 25 personnes.



De 2007 à 2009, j'ai suivi un Executive MBA à l'Edhec..Cette Formation sur 24 mois en « part time » correspond à 13 séminaires thématiques et 3 séminaires à l’étranger. Au sein d'un groupe de travail, nous avons réalisé une étude sur les entreprises émergentes dans l’automobile mondiale.



En 2003, j'ai rejoint le groupe SYLIS en tant que responsable commercial. Je m'occupais de la prospection et du suivi d’un portefeuille de clients Grands Comptes pour vendre des offres de moyens et d’engagement de résultat avec pénalités.

Mon intervention couvrait la gestion et pilotage de l’entité (CA, Marge technique, Taux d’activité, ….), le recrutement, suivi et encadrement de commerciaux ainsi que le suivi d’équipes projets de 70 à 100 personnes.



En 1997, je suis rentré dans une SSII SOLERI SIGEL dans un centre de compétence en région. J'ai eu la responsabilité de développer les grands comptes locaux.

Quand notre société à rejoint T-System filial du groupe Deutsche Telekom, j'ai intégré la Business Unit Retail International. J'ai été coordinateur France pour développer notre offre Retail.



En 1995, j'ai intégré un éditeur informatique d'outil de gestion comptable et financière SERVANT SOFT au sein d'une agence. J'ai développé une activité de prospection forte dans la division Entreprise auprès des Directions Administratives et Financières. Nous avons réussi à gagner le référencement national chez SYSTEME U.



J'ai débuté ma carrière en 1993 chez Leroy Merlin en Magasin. J'occupais la fonction de chef de secteur stagiaire. J'ai pu développer mes compétences de management d'équipe et de relation commercial en B to C.



Mes compétences :

Management

Marketing

Internet

Web

assurance