Paul Ghislain BATSOTSA,ingénieur informaticien en conception des systèmes informatiques, diplôme obtenu à l'IAI. j'ai travaillé durant deux ans à l'Office Congolais d'Informatique en qualité de chef de projet Internet et développement Web et OCI-NET.



j'ai travaillé en qualité d'ingénieur responsable du système d'information de DELTA-BANK à la Banque de l'Habitat de Brazzaville.



A MTN, j'ai assuré les fonctions de DBA spécifiquement avec les bases de données Oracle et SQL Server.



Présentement, je suis en charge de l'administration Système, des applications et bases de données du service Mobile Money. Je viens également en support sur la maintenance et la gestion de la disponibilité des plate-forme VAS (SMSC, Refill SYstem, USSDGW,....)



je suis de nature très observateur, patient et sérieux dans le travail.



Mes compétences :

Linux

Microsoft Money

Oracle