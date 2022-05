Paul GODEFROY

Diplômé d'un DUT Informatique, c'est avec envie que je poursuis mes études dans la Licence Professionnelle Activités et Techniques de Communication spécialité Webmaster à l'UFR de Science - Université de CAEN Basse Normandie.



En plus du web, je suis également inspirée par l'art en général et plus particulièrement le graphisme et le design (aussi bien print que web). C'est pourquoi je suis actuellement, en plus de la LicPro, un cours à distance qui est l'EDAA et qui me forme dans le domaine de l'art et du design. En effet j'apprécie depuis mon plus jeune âge tout ce qui touche au graphisme.



Mes compétences :

Graphisme print

Design graphique

Dessin

Adobe Photoshop

PHP

MySQL

CSS 3

HTML 5