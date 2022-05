Paul GODINEAU

Changement de cabinet comptable en 2009

- collaborateur comptable (titulaire portefeuille)



De 1992 à 2008 dans un cabinet d'expertise comptable.

- Collaborateur comptabilité (BIC/IS/BNC/SCI)

- Etablissement des salaires et charges sociales du cabinet (15 salariés)

- Chargé également de la mise en place et de la maintenance du système informatique (matériel et logiciels)

- "Développement" d'outils internes sous Excel

- Jusqu'en 2000 établissement du juridique annuel des SA clientes de l'entreprise



En 2005 et 2006 préparation Magister au CNAM de NANTES (Conseil expert en petites entreprises innovantes)



Mes compétences :

Comptabilité