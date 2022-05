Paul GOULET

L’ÉNERGIE ET L’ENGAGEMENT QUI FONT BOUGER

Fondée en 2002, Go Relations PubliquesArray se démarque déjà par le professionnalisme, la diversité, l’énergie et l’engagement de ses collaborateurs. L’entreprise connaît une croissance soutenue, grâce à une offre de services parfaitement adaptés à la réalité d’affaires des entreprises d’ici.



Go Relations Publiques se caractérise par :



• une sélection minutieuse des ressources nécessaires à l’exécution du mandat, à la suite d’une analyse serrée de chacun des aspects de la problématique définie en étroite collaboration avec le client;



• une constante préoccupation de la qualité des échanges, du rendement des sommes investies, de la satisfaction du travail bien fait et de l’atteinte des résultats.



L’équipe de professionnels de GO Relations Publiques s’impose de plus en plus comme un passage obligé de toute entreprise qui ressent, à une étape précise de son développement, la nécessité de prêter une attention particulière à son image, à son offre et, ultimement, à ses enjeux.



