Paul GRAUDENS

Passionné de culture et de science, je me suis naturellement tourné vers la profession d'ingénieur du son qui liait l'art à la technique.

Touche à tout, curieux, j'ai pu m'expérimenter dans différents secteurs liés à mon champ de compétence: Prise de son lors de tournages de films documentaires, reportages et films institutionnels, studios d'enregistrement de musique, et sonorisations de spectacles, concerts et conférences.

Ces différentes expériences m'ont permis d'établir un réseau professionnel diversifié auquel je fais appel régulièrement pour répondre au mieux des exigences des personnes avec qui je travaille.

Mon but étant toujours de contribuer à l'aboutissement des projets auxquels je collabore.



Mes compétences :

Ingénieur du son

Arrangeur

Réalisateur