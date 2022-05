J’ai acquis mon expérience en travaillant 30 ans dans la reproduction graphique et dans le domaine du design;

de la conception à la finition. Je suis consciencieux et méticuleux dans mon travail. J’ai une bonne connaissance du système Mac OSX, des systèmes Windows PC et des réseaux. Je parle l’Anglais et le Français.

Voici mon portfolio :

http://www.paul-griffiths.eu/



Mes compétences :

Mac OSX

Packaging vin

Adobe InDesign

Chaîne graphique

Adobe illustrator

Adobe photoshop

Packaging

Dreamweaver

HTML

CMS

Logo Design

Formation professionnelle

créative design

Adobe Creative Suite

Photographie

Design

Macromedia Dreamweaver

Cascading Style Sheets

Adobe Acrobat