Zohra ZOHRA MOUSSAOUI (MOUSSAOUI)

Suite à des études de droit spécialisées en immobilier et en l’occurrence en promotion immobilière, j'ai décidé de m'orienter vers l'export!

J'ai donc découvert à tout hasard ou presque le milieu du vin, et là coup de foudre, j'alliais ce que j'aime le plus: les voyages, le partage & les contacts.

Depuis une 15ène d'années, je travaille pour des sociétés viticole et vinicole représentant toutes les appellations Françaises.

Depuis lors, je sillonne le monde pour vendre nos bons vins Français.

L'Anglais courant, l'Allemand bilingue et le Russe me permettent d'être comprise de tous.



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Commerciale

Commerciale export

Droit

Droit immobilier

Export

Immobilier

juriste

Responsable commerciale

Vin

Communication