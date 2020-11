Laurent DOYLE

Bonjour,



Bonjour,

Ma polyvalence et mon expertise complète sur le vin incluent des compétences d oenologue créateur d'émotions pour porter le savoir-faire à la française, de développeur pour faire rentrer du business, de créatif pour trouver des solutions adaptées, de leader pour fédérer les équipes et de pilote pour assurer la gestion financière. Wine profiler créateur d'émotions, j'accorde un grand intérêt à lidentité, lauthenticité et la qualité des vins.



Reconnu pour mon approche structurée, je transfère mon énergie pour motiver, mes compétences pour challenger afin de contribuer de façon significative à la performance de votre entreprise.



Ma devise : "Ce n'est pas parce que l'avenir est incertain qu'il faut s'abstenir de le bâtir".

Ma philosophie : "Qui sait déguster ne boit plus jamais de vin mais goute des secrets".

Engageons la conversation sans délai si vous vous reconnaissez dans ce projet en me contactant à ladresse suivante : laurent0277@live.fr

Mobilité nationale et internationale



Spécialités :

Oenologue, Vin, Cave Coopérative, Négociant, Laboratoire oenologique, Acheteur, Animateur, Sourcing vins, Conseil oenologique, Commercial, Category manager, International, Maître de chai, Analyse, Directeur, Service client, Vinification, Management, Achat, Stratégie, Production, Gestion de projet, Relation publique, Développeur, Événementiel, Commercialisation à l'export, Facilitateur, Spécilaiste, Technicien, Chine, Océanie, Asie-Pacifique, Distributeur, Chine, Vente, Export, Vigneron, Embouteillage, Responsable des achats, Caviste, Coach, Formation .



Profil français : https://www.linkedin.com/in/laurentdoyleoenologue/?locale=fr_FR

Profil anglais : https://www.linkedin.com/in/laurentdoyleoenologue/?locale=en_US

Profil chinois : https://www.linkedin.com/in/laurentdoyleoenologue/?locale=zh_TW

Profil espagnol : https://www.linkedin.com/in/laurentdoyleoenologue/?locale=es_ES



Mes compétences :

Dégustation

Vinification

Commerce international

Responsable ach