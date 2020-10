Drone malin est un groupement de télé-pilotes de drones assurés et déclarés a la D.G.A.C Direction Générale de l'Aviation Civile.

Ce groupement permet de répondre à tous types de demandes pour particuliers ou professionnels et de réaliser des prises de vues aériennes avec des drones et du matériels adaptés aux différents services que ce petit aéronef peut offrir.

Photos, vidéos thermographie, cartographie et biens d'autres à découvrir sur notre site http://www.drone-malin.com/