Paul GRUSON

Mon poste actuel :

- Développeur Freelance indépendant / http://paulgruson.fr

- Formation au ministère pastoral dans les Assemblée de Dieu de France



Mon poste précédent :

- Lead Developpeur pour Conicrea / Mtaville - http://mtaville.fr - http://conicrea.com



Formation :

- Formation Ruby On Rails - 2013

- BTS Informatique de Gestion - 2011



Compétences techniques :

- Ruby On Rails - Très bon niveau

- PHP - Très bon niveau

- MySQL

- HTML5/CSS3

- JQuery



Références :

- http://pauglruson.fr

- http://mtaville.fr

- http://tozer0.com

- http://conicrea.com



Si vous souhaitez discuter, boire un café, en savoir plus sur moi, n'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

JavaScript/Ajax

HTML5 CSS3

SEO/SEM

Wordpress 3

Ruby on rails

CakePHP

PHP / MYSQL

Administration système

JQuery