Paul GUYOT

Madame, Monsieur



C’est en qualité d’auto-entrepreneur que je fait appel à vous . Je propose mes services en maintenance mécanique , métallerie et soudure .

Mobile dans les régions Nord-Pas de Calais, Bretagne, Pays de la Loire; outillé, je réponds à d’éventuels surcroît de travail dont vous pourriez avoir à faire face.

Sachez que j’aspire à travailler en parfaite confiance et suis prêt à donner le meilleur de moi même à toute collaboration qui se voudras dans l’excellence.

C'est avec le souhait de vous rencontrer, que je vous prie d’agréer , Madame , Monsieur mes plus sincères salutations