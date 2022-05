Paul HAGUIER

Maîtrise des enjeux et problématiques d’un site e-commerce et des leviers web associés permettant une optimisation du taux de conversion. Capacité d'analyse et force de proposition. Vision ROIste des actions et stratégies à mettre en oeuvre.



En parallèle de mon activité professionnelle : développement de sites et applications mobiles - développement et monétisation de blogs - conseil et accompagnement de particuliers dans leurs projets web.





Mes compétences :

Email marketing

SEO/SEM

Photoshop

HTML

Magento e commerce

Web analytics

Web design

Community management

Retargeting

Wordpress

A/B Testing

Affiliation

Google Analytics

Création de sites internet

Créativité

Google Webmaster Tools

Google Adwords

SEO

Magento

Référencement