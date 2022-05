Paul HASTINGS

Le travail de la pierre procure une grande satisfaction, pas seulement pour la préservation du patrimoine

ou la création de quelque chose de nouveau qui durera, mais aussi parce qu’il participe à la continuité

d'une tradition vieille de plusieurs siècles.

On laisse toujours quelque chose de soi, de sa personnalité dans chaque projet



En tant que maçon spécialiste de la pierre, j'ai vécu et travaillé dans le Sud-Ouest de l'Angleterre depuis 1987, sur des projets de résidences privées, de bâtiments publics, d'églises, de monuments et parfois sur des éléments du patrimoine historique national, connus dans le monde entier, tels que les Cathédrales de Wells, de Salisbury ou le Palais de Blenheim.



En tant qu'artisan indépendant, j'ai travaillé pour le compte direct de clients, ou en tant que sous-traitant de grandes firmes spécialisées, en particulier Wells Cathedral Stonemason LTD, dans tous les aspects du travail de la pierre; depuis la conservation et la rénovation jusqu'à la construction de bâtiments neufs.

J'ai collaboré avec des organismes nationaux de conservation du Patrimoine, comme le" English Heritage" et le "National Trust" et j'ai également participé en Norvège à la construction de la résidence privée d'un riche industriel norvégien passionné par l'architecture médiévale.



En travaillant aux côtés d'autres spécialistes, on acquiert une bonne connaissance des domaines et techniques connexes, et l'on sent instinctivement ce qui "marche" au niveau de la rénovation dans son ensemble, et pas seulement dans la maçonnerie. C'est ainsi que j'ai pu 'acquérir une expérience globale de la restauration et de l'aménagement de bâtiments.



La conservation des bâtiments anciens implique la stabilisation de la structure pour en empêcher la détérioration, et/ou la préservation de qui reste. Pour cela, on a recours à des méthodes traditionnelles, des interventions mécaniques ou chimiques délicates, si nécessaire, ou parfois "simplement" au nettoyage ou à un bon entretien. Ce fut une partie de mon activité, avec notamment l'utilisation de systèmes de nettoyage à l'eau, comme la nébulisation et la méthode DOFF, ainsi quedles méthodes faiblement abrasives, comme le JOS et l'application de produits et matériaux traditionnels à base de chaux pour protéger la surface des pierres



Souvent la restauration consiste en la réparation ou le remplacement de pierres endommagées sur site, ou après démolition, la reconstruction, ou encore le remplacement, soigneusement, à la main ou mécaniquement, par une nouvelle pierre identique à l’original, taillée, travaillée et reposée de la même manière et avec les mêmes matériaux.

Cela s'applique à la maçonnerie générale ou à tout élément ou détail architecturaux.



La construction neuve en pierres, à la fois par le type de pierre et le style, de l'idée du client à la réalisation, rassemblera des professionnels de nombreux domaines : architectes, ingénieurs, responsables de carrière, maçons, etc...

Mon expérience m'a mis en contact régulier avec ces professionnels, avec parfois la responsabilité de la coordination des différents corps de métiers sur le projet.



Mon expérience concerne également l'aménagement de dépendances ou de combles, avec les contraintes de la réglementation moderne et les innovations dans les matériaux, démontrant ainsi que je ne me cantonne pas au passé et que je peux apporter mes compétences à des projets contemporains et modernes. En outre, actuellement salarié d'un entreprise française, j'interviens sur l'ensemble des chantiers, qu'il s'agisse de neuf ou de rénovation, en pierres... ou pas.



Toutefois…

Placer physiquement la bonne pierre au bon endroit, de la bonne façon est une satisfaction difficile à égaler.