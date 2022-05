Ingénieur spécialisé dans l'Automobile.

Passionné par l'automobile d'un point de vue très technique depuis mon plus jeune age, j'aspire à joindre ma passion à mon métier. Dans cette optique, j'ai étudié l’ingénierie Automobile à l'Estaca Paris avant d'effectuer une spécialisation dans le sport automobile en intégrant le prestigieux master "Advanced motorsport engineering" de l'université de Cranfield en Angleterre.



Sérieux, motivé et passionné, j'apprécie le travail d'équipe et suis toujours partant pour mettre en oeuvre mes connaissance en automobile et en ingénierie afin de solutionner de nouvelles problématiques.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter ou retrouvez moi sur Linkedin : https://www.linkedin.com/pub/paul-henry/74/670/443



Mes compétences :

Automobile

Microsoft Excel

SolidWorks

ADAMS

Microsoft Office