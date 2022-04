Arthur CAPARD

Entrepreneur, Consultant et Coach Professionel pour les business locaux.

Propriétaire et gestionnaire expérimenté de plusieurs sites de e-Commerce.

Compétences en Stratégie de Marketing Digital, Création de Contenu des Campagnes, Management et Optimisation des Publicités, Mise en place de Tunnel de Vente Performant, Expertise en Script et Copyright, Elaboration de système de Bot/Chat Messenger.



Mes compétences :

Vente en ligne

Entreprenariat

Conseil commercial

Publicité

Marketing stratégique

Techniques de vente

Marketing

Stratégie digitale