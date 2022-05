Paul Henry CARAIL

Les montgolfières de la méditerranée vous propose des vols dans le sud de la France et a l étrangers.

Le vol en ballon débute au lever du jour,pour autant que les conditions météorologiques soient favorables.

Après avoir assisté et participé au gonflage de la montgolfière,vous découvrirez une heure durant,au gré des vents les charmes de la région.

Après l atterrissage,les nouveaux aéronautes reçoivent le certificat d ascension selon la tradition aérostatique.

Ensuite,un véhicule reconduira équipage et passagers au lieu de rendez-vous.

Période de vol: toute l année

Durée de vol: 1h environ

Durée de l activité: 3 a 4 heures

Capacité:de 3 a 6 personnes

Vol de groupe avec plusieurs montgolfières,vols captifs,creation de montgolfières publicitaire et photos aériennes.

TARIF VOL: 200€ par personne

Contact: paulhenry.carail@gmail.com

TÉL:0665463232



Mes compétences :

Pilote de montgolfière et sapeur pompier

Pilote chez Salers montgolfière

Pilote chez les montgolfière du Sud

Pilote chez les montgolfières de la méditerranées

Sapeur pompiers CSP NÎMES