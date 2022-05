Paul-Henry KINIFFO

Durant mes 4 années d'expérience, j'ai pu acquérir des compétences dans la maintenance et le remplacement de pièces d'ordinateur, l'installation et la configuration des logiciels. Je me tiens à votre disposition pour un entretien.



Mes compétences :

Informatique: Démonter un équipement

Informatique: Intégrer des composants d'équipement

Informatique: Installer ou configurer un equipemen

Informatique: Réaliser une configuration standard.

Electricité automobile: Interventions sur un circu

Informatique: Réaliser une intervention

Electricité: Notions scolaires