Paul HEROGUEL

Après 32 ans d'expérience dans le monde du transport express, dont plus de 10 années en management en Direction Régionale des Opérations, je me lance dans l'ouverture de table et chambres d'hôtes ainsi que de gîtes à Font Romeu.

Mon expérience de confirmée dans le secteur du transport ma permis de développer différentes compétences comme le management de centres de coûts à un niveau régional, le pilotage de projets stratégiques, loptimisation des organisations avec la conduite du changement nécessaire, ou encore la fonction achats. La diversité des responsabilités qui mont été confiées me permet également de prendre en compte la dimension client, au travers du pilotage de la qualité et des relations opérationnelles avec les comptes clés, ou aussi la dimension RH avec les relations IRP habituelles, le recrutement, la formation, la mise en application de PSE, De 2013 à 2018, j'ai réalisé des missions de management de transition dans des contextes particuliers, qui peuvent être des établissements en grande difficulté, des restructurations, des créations d'agence, ...



Mes compétences :

Management d'équipes

Management de projets

Achats / appels d'offres / négociations / suivi

Gestion de crise en entreprise

Conception et mise en place d'organisations

Conception et mise en place de stratégies

Optimisation d'organisations et de processus

Relations opérationnelles avec les clients

Sécurité : prévention et aspect réglementaires

Conduite du changement

RH : relations IRP, mise en oeuvre PSE, ...

Adaptable

Rigoureux

Pragmatique

Organisé

Fiable

Persévérant

management de transition

Qualité : aspect normatif / suivi et pilotage

Gestion analytique: conception / suivi