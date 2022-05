Issu d'une formation technique et commerciale, je suis actuellement en poste d'attaché technico commercial chez Loxam



Mes compétences :

Souriant et avenant

Autonome et persévérant

Autocad

Bâtiment et Travaux Publics

Relationnel

Dynamique

Pack office

Soif d'apprendre

Jeune et motivé