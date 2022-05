Paul HUCHARD

Fort de mes années d'expérience dans le domaine de la maintenance, mes qualités techniques et logistiques sauront vous satisfaire.



Technique :

- Mise en place des arrivages de nouvelles machnies

- Maintenance préventive et dépannage du matériel sur lignes de production.

- Organisation des équipes.

- Collaboration directe avec des prestataires externes.

- Mise au point des programmes sur commandes numériques.

- Tourneur, fraiseur.

- Pontier.

- Soudeur.



Logistique :

- Acheminement de la marchandise en dépôt sur chariot élévateur.

- Préparation de commandes.

- Rangement de l'entrepôt.

- Organsiation des inventaires.

- Gestion des entrées et sorties de stock.



Mes compétences :

Cariste

Logistique

Maintenance

Mécanique

Technicien de maintenance

Technique

Veille

Veille technique