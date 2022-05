Paul HUCHARD

1m87, sportif, sérieux, bonne présentation, j'ai les qualités nécessaires pour remplir ces fonctions.

Voici mes domaines de compétences :

- maîtrise des techniques d'escortes et d'urgence débarquement/embarquement véhicule.

- Connaissance et application des techniques de self-défense.

- Manipulation d'arme dans le contexte professionnel.

- Maîtrise des gestes de premiers secours à une personne.

- Théorie et mise en pratique du code TANKO.

- Médiation et gestion d'une situation conflictuelle.

- Connaissance du cadre lesgislatif d'une intervention.

- Etude et exploitation d'itinéraire dans le cadre d'une mission conduite.

- Sécurisation du véhicule.



Mes compétences :

Accompagnement

Sécurité