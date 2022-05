Paul HULLAERT

Hullaert Multimedia Productions.



Création de sites internet et prestations informatiques.



Même à l’époque où je travaillais dans le privé, je n’ai jamais quitté le monde de l’enseignement, que ce soit comme élève ou comme formateur.



Enseignant depuis 1989 dans les secteurs électroniques et électriques, c’est depuis 1997 que date ma première formation en informatique orientée "Multimédia & Pédagogie".



Alliant mes compétences de formateur et ma passion pour l’informatique, je m’efforce de rendre celle-ci accessible à tous afin de lutter contre la fracture numérique.



C’est pour cela qu’à côté de mon statut d’enseignant, je suis également freelance.



Ma formation initiale de gradué en électronique a été complétée par un autre graduat en informatique, ce qui m’a permis d’allier hardware, software et le monde de la programmation, surtout en open source.



Mes compétences :

SPIP

Thelia

Claroline

Intégrateur web

Moodle

Capsule video

PRtic