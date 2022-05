Teddy PAYET

J'ai découvert le monde du web de façon autodidacte. De formation initiale en arts appliqués, je m’attèle à l’intégration HTML et CSS de pages. Très rapidement, je suis intéressé par une solution dynamique de création de site internet et m’attache à SPIP, gestionnaire de contenus open source français. Je monte en compétences en participant sur les différents medium de communication et de documentation de ce CMS. Je réalise des plugins pour la communauté, participe à des brainstormings sur des développements avec des personnes de la communauté.



En parallèle, je développe en freelance des sites internet pour différents clients, les conseille, gère leur projet.



De nature curieuse, j'aime trouver et créer des solutions pour les besoins de ces clients, faciliter leur travail au quotidien.



Mes compétences :

Html5

CSS3

PHP / MYSQL

Netbeans

Symfony2

Photoshop

SPIP

Indesign

Xhtml/css

Illustrator

Cms

webdesigner

infographiste

directeur artistique

dreamweaver

Gestion de projet

Management

Bootstrap