Paul HURTH

Titulaire d’un Baccalauréat professionnel vente et étudiant en dernière

année de BTS NRC. Mes différentes formations et expérience commerciale me

permettent une parfaite adaptabilité auprès de différentes entreprises. Je dispose

d’un bon sens du relationnel, dynamique, volontaire et autonome, je saurai répondre

à vos attentes et relever les challenges qui me seront présentés



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Microsoft Excel

Microsoft Publisher

Microsoft Word

Mac OS

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office