Paul KAPESKY MBA (TALLA MBA)

Actuellement en licence technologique de génie civil a LIUT fotso victor de bandjoun 2015 ING GC

titulaire d'un brevet de technicien supérieur en génie civil en 2014 BTS

titulaire d'un brevet de technicien en géométrie et topographie au lycée technique de bangangte en 2011 BT-GT

titulaire d'un probatoire de brevet de technicien de géométrie et topographie au lycée technique de bangangte en 2010

titulaire d'un brevet détude primaire et elemantaire série espagnole au lycée bilingue de bangangte en 2008

titulaire d'un certificat détude primaire elementaire a lécole cebec de toukop a bangangte en 2003



Mes compétences :

Réalisation des ouvrages des BTP

Gestion des logiciels tels que : autocad, covadis,

Contrôle et suivi des travaux de génie civil.

Levé topographique et traitement numérique des don