Je développe de logiciels embarqués pour l'aéronautique et le ferroviaire (DO-178, EN 50128) et j'ai pu intervenir sur l'intégralité des phases du cycle en V, d'écriture des plans à la certification.

Je développe aussi les logiciels de support pour le développement des logiciels embarqués incluant les logiciels de génération de fichier de configuration, les simulateurs et les banc de test automatique.



Mes compétences :

Système embarqué

Temps réel