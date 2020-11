Paul MARTIN

Elève en 3e année d’école d’ingénieur, motivé et possédant un gout pour la recherche de solutions innovantes, une forte capacité d’analyse et des connaissances en Génie Electrique et Mécanique, recherche un stage ingénieur R&D me permettant d’utiliser mes études et mes experiences professionnelles en vue de poursuivre une thèse par la suite. Disponibilité à partir de 2 mars 2020



Mes compétences :

Logiciels : FEMM, OpenModelica, MATLAB/Simulink

Conception des alimentations à découpages

Architecture et commande de convertisseurs statiqu

Diagnostic et détection de défauts

Compatibilité électromagnétique

Modélisation et commande de machines électriques

Stabilité statique-dynamique des réseaux

Informatique : Java, C, C++, VHDL, Python

Modélisation numérique des dispositifs magnétiques

Programmation des automates SIEMENS

Protocoles de communication industrielle

Systèmes d’acquisition, de traitement et de transm