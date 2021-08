A la recherche d'un emploi stabe,je me défini comme étant qualifié en matière d'administration financière avec une préférence pour l'audit et le contrôle de gestion pour laquelle je viens de terminer une formation,jeune et dynamique je suis actuellement Commercial en CDD pour le compte d'un Cabinet Marketing et communication en attendant de trouver plus stable...



Mes compétences :

Audit

Audit & contrôle de gestion

Communication

Contrôle de gestion

Finance

Marketing