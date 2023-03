Ma casquette de chef de projet s'est déclinée sous plusieurs formes : des projet MOE d'intégration d'un ERP, projets au long cours, et des projets plus rapides de création d'applications mobiles, demandant une réactivité et une disponibilité de tous les instants.

Issu du mon des arts et du graphisme, je reste sensible à l'élégance des produits dont j'ai la charge, comme à leur qualité.