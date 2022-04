Cyrille DE SWETSCHIN

Maquettiste dans le domaine de l'édition depuis 20 ans et freelance depuis 2006, je réalise tous vos travaux avec rigueur et passion.



Des délais respectés, des tarifs attractifs et surtout une qualité de travail et un relationnel suivi.



Je travaille pour tous les secteurs, du scolaire au parascolaire, du beau livre à la jeunesse, du technique à la co-édition...



Mes compétences :

QuarkXPress

Adobe Illustrator CS5

Adobe Photoshop CS5

Adobe InDesign CS5

PAO