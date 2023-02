Paul VERNAY

Diplômé d'un Bachelor (spécialité Marketing et Web stratégies) à l'IPAG Business School Paris en Juin 2015 j'ai créé en Mars 2016 Sports Connect Society start up spécialisé dans l'événementiel sportif et plus particulièrement le Foot avec sa première appli webArray.

D'autre part je travaille actuellement pour la start up Bnb Sitter spécialisé dans la location d'appartement à Paris et dans les grandes villes en France.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Création de site web

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Business development

Webmarketing

Développement web