Paula FABRE

Bonjour à tous,

Je vous présente mon studio Graphique à Ensuès - la Redonne sur la Côte Bleue (Marignane, St Victoret, Châteauneuf-les Martigues, Gignac - la Nerthe, Sausset - les Pins, Carry - le Rouet, Le Rove), Graphic Design Communication Créative est né en avril 2012, c'est un studio graphique situé au coeur de la Côte Bleue, il a pour objectif de mettre de la création dans vos projets de communication, vos graphismes, vos sites internet et tous vos supports imprimés. Que vous soyez artisan, commerçant, une association ou un particulier, je serai ravie de vous proposer mes services si vous avez besoin d'un logo, une carte de visite, un flyer, un dépliant, une affiche, une enseigne ou un site internet original. Je suis disponible et ouverte à toutes demandes graphiques. Mes tarifs sont très compétitifs.

Vous pouvez également visiter mon site internet : www.graphicdesign-communication.com

et ma page Facebook : www.facebook.com/graphicdesigncommunication



Mes compétences :

Adobe suite

Maîtrise de la chaîne graphiques

Design graphique

Design web

Créativité et réactivité

Anglais