Paule BEDU

Soucieuse de faciliter le quotidien des personnes auxquelles je suis rattachée, j' apporte un soutien administratif expérimenté et assure un véritable relais d'informations tout en respectant la confidentialité des données transmises.

J' apprécie travailler dans un environnement dynamique qui me donne l'opportunité d'œuvrer sur des missions diversifiées et de gérer des projets en autonomie.



Mes compétences :

Superviser l'activité événementielle

Concevoir des presentations, produire des tableaux

Maîtriser des agendas complexes et mouvants en opt

Garantir une interface privilégiée avec le réseau

Intervenir sur le traitement des e-mails et courri

Informer, alerter de situations sensibles et confi

Coordonner les déplacementsen respectant les impér

Accueillir, filtrer et orienter toute personne ver

Organiser les réunions, constituer les documents i

Prendre en charge des projets et assurer leur suiv