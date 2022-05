Paule-Berthe ETHA

Jeune dame qui aime le monde des finances et des chiffres en général. Titulaire d'une maîtrise en Monnaie et finance j'ai été conseillère financier indépendante pendant 6 ans ce qui a développé en moi le sens aigu du contact avec les particuliers.

Après j'ai souhaité un poste de salarié pour une stabilité financière en me rapprochant plus de la comptabilité en entreprise, chez les fournisseurs comme chez les clients , les recruteurs en banque me laissant comprendre que ma formation était très généraliste à mon sens.

Je souhaite parfaire mon expérience professionnelle dans ce domaine car les sens de la rigueur, organisation du travail , curiosité , de la persévérance et du travail d'équipe font que je ne peux que mieux m'y sentir.

J'ai toujours réussi à avoir ce que je désire par cette conviction que c'est par cette voie que passe mon épanouissement que je partage gaiement avec mon entourage.

Je viens d'obtenir ma certification des Acteurs de marchés ( AMF - Barchen) qui conforte ma décision dans cette voix en me donnant encore plus d'assurance et les connaissances plus techniques et déontologiques du milieu bancaire.



Mes compétences :

Informatique

Managériales

Conseiller financier

Comptable

Sage Accounting Software

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware

Ciel