Paule CLOITRE

Après avoir occupé pendant 20 ans des postes opérationnels dans le monde de l’assurance et des mutuelles où j'ai exercé des fonctions de direction et de management, je décide d’intégrer le monde du conseil et de mettre au service des clients toute mon expertise.

A ce titre, je rejoins le groupe Valmen en 2014 pour contribuer au développement de la branche conseil du groupe, Valmen Consulting.

J'accompagne notamment les acteurs du secteur au travers de missions d’audit, d’optimisation des process, ou de mise en place de plans de transformation....



Mes compétences :

Conduite du changement

Santé Prévoyance individuellle et collective

Management d'équipe

Bancaires :recouvrement, maitrise des risques

Relation clients

Gestion