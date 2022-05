Paule GODARD

Vous êtes à la recherche d’une assistante de direction dans le cadre :

- d’une réorganisation

- d’un départ anticipé

- d’un congé maternité

- ou pour tout autre motif ?

Je suis disponible à partir du 15 janvier 2014 et mobile sur toutes grandes villes de l'ouest.



Mon profit :

l'assistanat de dirigeants : audiovisuel(radio-TV),presse,industrie,pharmacie,conseil,assurance

la gestion logistique d'événements médiatiques :Radio-France&France Inter

la production audiovisuelle : FR3 - TF1 - CANAL+



Mes atouts :

Sérieuses références professionnelles - Grande expérience de terrain (France & Etranger)

Aisance relationnelle - Sens aigu de l'organisation - Capacités d'adaptation et de polyvalence



Ma valeur ajoutée :

expérience au sein de nombreux secteurs d'activités et aux côtés de hauts dirigeants







Mes compétences :

Assistanat de direction

Assistante polyvalente

Gestion de projet

Assistante de gestion